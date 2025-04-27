У ніч на неділю, 27 квітня, відбулася низка матчів МЛС. Звіт про ігри українців читайте на "Футбол 24".

МЛС, 10-й тур

Х'юстон Динамо – Остін – 2:0

Голи: Лінгр, 61, Понсе, 79

Коламбус Крю – Сан-Хосе – 2:1

Голи: Завадзкі, 29, Арфстен, 62 – Мартінес, 40

Нью-Йорк – Монреаль – 1:0

Гол: Ейле, 67

Ігнатенко забив за Слован, але не врятував команду від несподіваної поразки – відео гола

Монреаль на виїзді мінімально поступився Нью-Йорку. Молодий український півзахисник попри вдалі попередні матчі опинився поза заявкою команди.

Остін Олександра Сватка програв Х'юстону. Український захисник з'явився у стартовому складі своєї команди та зіграв повний матч, втім отримав невисокі бали від статистичних порталів. Sofascore оцінив гру захисника у 6,5 балів, Сваток показав хорошу точність передач (93%), виграв дві з двох повітряних дуелей та 4 рази сфолив. На 76-й хвилині поєдинку Сваток відзначився жовтою карткою

У ще одному матчі Коламбус Крю здолав Сан-Хосе. Український захисник Коламбуса Євген Чеберко потрапив до заявки команди, але всю гру провів у запасі.

Як наслідок, після 10-ти турів Коламбус Крю йде другим у турнірній таблиці Західної конференції, маючи у своєму доробку 21 очко. Монреаль перебуває на останньому місці, маючи всього 3 бали. Остін другий у турнірній таблиціЗахідної конференції, команда відстає від лідера – Цинцинатті на один пункт.

Барселона виграла Кубок Іспанії, перегравши Реал у драматичній битві з п'ятьма голами