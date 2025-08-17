Відбулися чергові матчі в МЛС. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС

Монреаль – ДС Юнайтед – 1:1

Голи: Петрассо, 41 – Хопкінс, 28

Нью-Інгленд Революшн – Лос-Анджелес – 0:2

Голи: Дельгадо, 51, Шуаньє, 90+4

Торонто – Коламбус Крю – 1:1

Голи: Вільсен, 77 – Россі, 8

Остін – Даллас – 1:1

Голи: Вулфф, 51 – Мур, 37

Українець отримав похвалу від екс-зірки АПЛ – вони грають в одній команді

Монреаль Геннадія Синчука на своєму полі не зміг обіграти ДС Юнайтед. На 28-й хвилині Синчук програв повітряну боротьбу, м'яч відлетів до Хопкінс, який влучно пробив здалеку. Канадці змогли зрівняти рахунок у другому таймі, скориставшись необережним пасом гравця Юнайтед. Гра завершилася внічию, а Геннадій Синчук відіграв 74 хвилини.

Лос-Анджелес здобув впевнену виїзну перемогу над Нью-Інгленд Революшн – 2:0. Український захисник Артем Смоляков вийшов на поле лише у компенсований до другого тайму час.

Коламбус Крю Євгена Чеберка не зміг обіграти Торонто. Клуб українця добре розпочав гру, забивши на 8-й хвилині завдяки голу Россі. Втім, у другому таймі Торонто зрівняв рахунок – Вільсен замкнув гарний пас від партнера. Євген Чеберко вийшов на поле після перерви.

Остін зіграв внічию з Далласом – 1:1. Команда Олександра Сватка пропустила першою, Мур на 37-й хвилині пробив точно у кут. У другому таймі Десслер подав у штрафний Далласа, а подачу ударом головою замкнув Вулфф. Олександр Сваток вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь матч.