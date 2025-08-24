Ігровий день в МЛС виявився дуже насиченим на красиві голи, зокрема від українця.

МЛС-2025

Монреаль – Остін – 3:2

Голи: Синчук, 9, Сілі, 45+3, Овусу, 67 (пен.) – Узуні, 40, Вулфф, 77

Даллас – Лос-Анджелес – 1:1

Голи: Фаррінгтон, 13 – Сон, 6

Коламбус Крю – Нью-Інгленд Революшн – 1:2

Голи: Газдаг, 71 – Кампана, 25, Ганаго, 39

Ді Сі Юнайтед – Інтер Маямі – 1:1

Голи: Хопкінс, 13 – Родрігес, 64

Геннадій Синчук став головним героєм перемоги Монреаля над Остіном Олександра Сватка. Український вінгер ефектно забив свій перший гол в МЛС – змістився в центр та лівою пробив у нижній кут.

19-річний Синчук навіть не думав спинятись. Різаною передачею він взяв участь у другому голі, а потім своїм кутовим змусив захисника зіграти рукою на пенальті – 3:2. Щоправда, Монреаль залишається далеко від зони плей-офф, а Остін Сватка тримається бодай у зоні плей-ін.

Артем Смоляков залишився у запасі Лос-Анджелеса і дивився розкішний дебютний гол Хин Мін Сона в Америці. Легенда Тоттенхема зі штрафного ідеально поцілив у дев'ятку. Даллас швидко відповів, на цьому й розійшлися – 1:1. Смоляков вийшов на фінальні 15 хвилин. Лос-Анджелес йде на четвертій сходинці Західної конференції.

Євген Чеберко також розпочав на лаві запасних Коламбус Крю. Без нього команда "горіла" 0:2, а коли центрбек збірної України з'явився, то було вже запізно – поразка від Нью-Інгленд Революшн і третій тур поспіль без перемоги, але місце у зоні плей-офф поки зберігається.

Інтер Маямі хотів перемогти найгіршу команду Східної конференції без Мессі та інших зірок. Не склалось. Ді Сі Юнайтед ошелешив "чапель" швидким голом, а шедевра Родрігеса по перерві вистачило лише для нічиєї.

