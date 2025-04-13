У ніч на неділю, 13 квітня, у 8-му турі МЛС відбулась низка матчів. Звіт про ігри українців читайте на "Футбол 24".

МЛС, 8-й тур

Монреаль – Шарлотт – 0:1

Гол: Біель, 16

Ванкувер Вайткепс – Остін – 5:1

Голи: Вайт, 13, 38, 59, 83, Саббі, 47 – Перейра, 90

Нереалізований пенальті: Ріос, 72 (Ванкувер)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 2:1

Голи: Паленсія, 65, Буанга, 86 – Еспіноса, 90+5

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Монреаль на своєму полі мінімально програв Шарлот. За канадців нарешті дебютував український півзахисник Геннадій Синчук. 18-річний хавбек вийшов одразу після перерви й провів на полі весь другий тайм. На жаль, допомогти своїй команді відігратись він не зумів – Монреаль пропустив ще на 16-й хвилині.

Попри це, українець став одним з найкращих у своїй команді, отримавши від статистичного порталу SofaScore 7,5 бала (стільки ж у центрбека Джорджа Кемпбелла, а вище оцінили лише вінгера Данте Сілі (7,8). За відведений час Геннадій завдав 1 удару повз ворота, заблокував гольову спробу суперника, 39 разів торкнувся м'яча і віддав 20/26 передач (77%). У його доробку також 2 ключові паси.

Нагадаємо, Синчук – вихованець харківського Металіста. У січні цього року клуб продав молодого хавбека в Болонью, а італійці вирішили віддати футболіста в оренду Монреалю на другу половину сезону 2024/25.

Остін Олександра Сватка з тріском програв Ванкуверу. Український захисник з'явився на полі на 66-й хвилині, коли його команда вже "горіла" 0:4. Героєм зустрічі став американський нападник Браян Вайт, який оформив покер.

Щобільше, канадці могли вигравати зі ще більшим рахунком, але Ріос в середині другого тайму не зумів реалізувати пенальті. Остін спромігся лише на гол престижу на останній хвилині.

У ще одному матчі Лос-Анджелес дотис Сан-Хосе. Український захисник Артем Смоляков потрапив до заявки каліфорнійців, але всю гру провів у запасі.

Як наслідок, після 8-ми турів Лос-Анджелес у турнірній таблиці Західної конференції йде шостим, маючи у своєму доробку 12 очок. Остін з 13-ма пунктами п'ятий. Монреаль пасе задніх у Східній конференції, з двома балами посідаючи останнє місце.

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