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Син Зідана став вільним агентом

10:41 433 Читать на русском
Син Зідана став вільним агентом
Енцо Зідан / AP

Енцо Зідан, який є старшим сином Зінедіна Зідана, більше не гравець швейцарської Лозанни Спорт.

Лозанна Спорт оголосила про припинення співпраці з Енцо Зіданом. Контракт із 24-річним хавбеком був розірваний за обопільною згодою, інформує офіційний сайт клубу.

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Син Зінедіна Зідана приєднався до Лозанни Спорт на початку 2018 року. Сезон 2018/19 провів на правах оренди у складі іспанського Райо Махадаонда, за який зіграв 34 матчі та віддав 1 асист.

До слова, у 2016 році Енцо Зідан зіграв один матч за першу команду Реала та навіть забив гол – це сталося в поєдинку проти Леонеси в Кубку Іспанії. Той матч так і залишився єдиним для хавбека у складі першої команди "бланкос".

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Теги
Трансфери Світ Лозанна Спорт Лозанна Спорт Енцо Зідан Енцо Зідан
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