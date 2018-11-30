Син Зідана розповів про тренерські амбіції свого батька

Енцо Зідан, син колишнього наставника мадридського Реала Зінедіна Зідана, сказав, що його батько обов'язково відновить тренерську діяльність.

"Спочатку було трохи дивно працювати під керівництвом батька, але потім я звик до цього. Це тривало протягом двох з половиною років. Зрештою у вас є відносини, такі як гравець і менеджер, і потім вдома – це батько і син.

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Всі знають, що мій батько любить футбол і любить тренувати. Немає сумнівів, що він повернеться. Це його рішення.

Зараз він користується всіма перевагами відпочинку, який йому необхідний після роботи в Реалі. Звичайно, це прекрасний клуб і все таке, але там важко працювати", – цитує Енцо AS.

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