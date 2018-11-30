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Син Зідана розповів про тренерські амбіції свого батька

20:41 243 Читать на русском
Син Зідана розповів про тренерські амбіції свого батька
Зінедін та Енцо Зідан / фото із соцмереж

Енцо Зідан, син колишнього наставника мадридського Реала Зінедіна Зідана, сказав, що його батько обов'язково відновить тренерську діяльність.

"Спочатку було трохи дивно працювати під керівництвом батька, але потім я звик до цього. Це тривало протягом двох з половиною років. Зрештою у вас є відносини, такі як гравець і менеджер, і потім вдома – це батько і син.

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Всі знають, що мій батько любить футбол і любить тренувати. Немає сумнівів, що він повернеться. Це його рішення.

Зараз він користується всіма перевагами відпочинку, який йому необхідний після роботи в Реалі. Звичайно, це прекрасний клуб і все таке, але там важко працювати", – цитує Енцо AS.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Енцо Зідан Енцо Зідан
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