Півзахисник Альмерії Енцо Зідан продовжить кар'єру у Марокко. Про це у своєму відеозверненні заявив агент футболіста – легендарний колись футболіст Роберто Карлос.

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25-річний француз стане гравцем клубу Відад з Касабланки. До екзотичного чемпіонату він перейде на правах вільного агента.

Нагадаємо, з лютого 2020 року Енцо виступав у складі Альмерії – у футболці представника Сегунди хавбек зіграв 4 матчі, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 550 тисяч євро.

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