Син Зінедіна Зідана виступатиме за батьківщину предків – Алжир, інформує прес-служба африканської збірної.

Люка народився у Марселі і на юнацькому рівні представляв Францію, але доросла кар'єра навіть близько не дотягує до планки легендарного батька. Зідан-молодший довго перебував у системі Реала, конкурував з Андрієм Луніним, однак за першу команду "вершкових" провів усього 2 матчі і примудрився пропустити 4 голи.

Зараз Люка представляє Гранаду в другому дивізіоні Іспанії, де також не виблискує. У 4 турах нового сезону 27-річний воротар пропустив 10 голів та всівся на лаву запасних. Втім, це не відлякало Алжир, який майже гарантував собі вихід на ЧС-2026. Очікується, що Зідана викличуть вже на жовтневі матчі відбору проти Сомалі та Уганди.

