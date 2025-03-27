Син легендарного Ромаріо перейшов до клубу Першої ліги України.

Клуб Першої ліги готується до сенсаційного трансферу сина легенди збірної Бразилії

ЮКСА з Тарасівки вже заграла Ромаріньо в товариській зустрічі проти вінницької Ниви. Щоправда, команда в Instagram досі загадково підписує гравця в заявці на матч як "потенційного новачка" і не оголошує про перехід офіційно.

Нагадаємо, що останнім клубом 31-річного Ромаріньо була бразильська Амеріка. Кар'єра в сина чемпіона світу-1994 навіть близько не така успішна, як у батька. До цього Ромаріньо пограв у Болівії, Японії та низці бразильських команд, зокрема у Васко да Гама. Діє новачок ЮКСИ здебільшого на позиції центрального форварда, але здатний зіграти й на правому фланзі нападу.

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