Майкл Оуен, колишній форвард Ліверпуля, Реала та збірної Англії, розповів про трагедію в родині – його син Джеймс був змушений попрощатися з мрією стати футболістом через рідкісну генетичну хворобу очей.

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Як повідомляє Sportbible, Джеймсу, другій дитині Майкла та Луїзи Бонсолл, діагностували хворобу Штаргардта ще у 8 років. Це прогресивне захворювання сітківки, що вражає макулу – частину ока, відповідальну за кольоровий зір і деталізацію. Симптоми включають розмитий зір, сліпі плями та складність у впізнаванні облич. На сьогодні хвороба залишається невиліковною.

Оуен зізнався, що спочатку вірив у футбольний потенціал сина: "Коли він був ще маленьким, і зір був трохи кращим, а поля – меншими, він був дуже-дуже хорошим. Я казав батькові, дружині та всім: "У нього справжній шанс стати футболістом". Але після діагнозу все поступово зійшло нанівець. Він мужньо це прийняв. Якби я міг віддати йому свої очі – я б це зробив. Я б заплатив кожен цент, щоб Джеймс знову міг бачити".

Сам Джеймс раніше зізнавався на телебаченні: "Кожен мріє стати футболістом у дитинстві, тому це було дуже важко. Особливо коли проблема настільки близько. Довелося змиритися. Було непросто, я довго з цим боровся".

Нагадаємо, що Майкл Оуен отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу – "Золотий м’яч" у 2001 році

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