Косово, Суперліга, 26-й тур

Дріта – Г'їлані – 4:0

Голи: Айзерай, 14, Броя, 17, Манай, 22, Костишин, 43

Вилучення: 90+3

Український півзахисник Дріти Денис Костишин забив свій другий гол за команду з Косова. Його команда в рамках 26-го туру чемпіонату розгромила у дербі Г'їлані.

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Питання про переможця матчу було зняте ще у першому таймі, господарі поля забили 3 голи впродовж десяти хвилин гри. Четвертим та останнім голом у матчі відзначився українець – Костишин отримав хороший пас від партнера, відірвався від захисника та пробив у нижній кут воріт команди суперника.

В підсумку, Дріта довела матч до впевненої перемоги – 4:0. Команда Дениса Костишина з хорошим відривом від найближчих переслідувачів очолює турнірну таблицю чемпіонату Косово. У клубу 57 очок, у Балкані, який йде другим – 43 бали.

Нагадаємо, Денис Костишин перейшов до клубу з Косова у лютому 2025 року. Попередньою командою півзахисника була Олександрія.