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Син Веа підтвердив, що покине ПСЖ – форвард за крок від переходу в Селтік

09:31 604 Читать на русском
Син Веа підтвердив, що покине ПСЖ – форвард за крок від переходу в Селтік
Тімоті Веа / getty images

18-річний форвард ПСЖ Тімоті Веа найближчим часом змінить команду.

Нападник у своєму Instagram підтвердив, що покине ПСЖ.

"Я хочу обговорити з рідними рішення, яке прийняв. Я піду в оренду взимку. Також хочу подякувати вболівальникам команду та тренерський штаб, з якими я відчував себе, як з родиною", – написав Веа-молодший.

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Нагадаємо, Тімоті Веа – син легендарного футболіста Джорджа Веа, який також тривалий час виступав за французький гранд. Веа-старший відомий тим, що є першим та єдиним володарем "Золотого м'яча" не з європейського континенту.

До слова, Тімоті Веа зіграв за ПСЖ цього сезону 3 матчі в усіх турнірах, де забив 2 голи. Раніше повідомлялось, що гравець близький до переходу в Селтік.

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Je veux juste prendre le temps de parler à tout le monde de la décision que ma famille et moi avons prise en ce qui concerne le fait de partir en prêt cet hiver. Tout d'abord, je tiens à remercier les supporteurs pour leur soutien constant, ainsi que le personnel des entraîneurs et mes coéquipiers, pour m'avoir conforté dans mon esprit et pour que je me sente toujours à part de cette famille. Ces quelques mois ont été formidables même si je n'ai pas beaucoup joué, j'ai toujours été reconnaissant pour les opportunités que j'avais au début de la saison car cela m'a ouvert de nombreuses portes cet hiver..mes coéquipiers je vous aime et je sais que vous irez jusqu’au bout et que vous prendrez la coupe cette année, dieu est avec vous tous. Pour vous les supporters "les ultras aussi bien sûr "Le stade me manquera, ainsi que l’énergie que vous apportez à chaque match. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. j'espère qu'après ces six mois, je serai prêt à revenir au parc des princes et à tout donner pour vous️️ fier d’être parisien ️️...........

Публикация от timothyweah (@timothyweah)

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Тімоті Веа Тімоті Веа Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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