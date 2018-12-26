Син Веа підтвердив, що покине ПСЖ – форвард за крок від переходу в Селтік

18-річний форвард ПСЖ Тімоті Веа найближчим часом змінить команду.

Нападник у своєму Instagram підтвердив, що покине ПСЖ.

"Я хочу обговорити з рідними рішення, яке прийняв. Я піду в оренду взимку. Також хочу подякувати вболівальникам команду та тренерський штаб, з якими я відчував себе, як з родиною", – написав Веа-молодший.

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Нагадаємо, Тімоті Веа – син легендарного футболіста Джорджа Веа, який також тривалий час виступав за французький гранд. Веа-старший відомий тим, що є першим та єдиним володарем "Золотого м'яча" не з європейського континенту.

До слова, Тімоті Веа зіграв за ПСЖ цього сезону 3 матчі в усіх турнірах, де забив 2 голи. Раніше повідомлялось, що гравець близький до переходу в Селтік.

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