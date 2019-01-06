Син Веа продовжив контракт з ПСЖ та одразу перейде в Селтік

Селтік орендує Тімоті Веа, який залишиться гравцем ПСЖ до 2021 року.

Форвард ПСЖ Тімоті Веа продовжив контракт з парижанами до 2021 року, повідомляє L'Équipe.

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18-річний футболіст в п'ятницю підписав нову угоду, а в неділю або понеділок вилетить в Глазго, щоб приєднається до Селтіка. Шотландський клуб орендує гравця до кінця сезону, опції викупу в контракті не буде.

Тімоті Веа провів 2 матчі за ПСЖ в Лізі 1 і забив 1 гол.