Вінгер Жирони Віктор Циганков показав фрагмент, як його син вболіває за його команду.

Віктор Циганков наразі не може допомогти Жироні набирати бали в Ла Лізі, оскільки перебуває в лазареті через травму.

Дружина Циганкова поділилася у своїх соцмережах відео, яке потім ретвітнув на свою сторінку Віктор, на якому син футболіста сидить за столом і дивиться матч Жирони. Хлопчик підспівує фанатам, а також розмахує над головою річчю, більше схожою на шкарпетку.

"У найважчі моменти ви завжди знайдете своїх справжніх шанувальників", – написала дружина Віктора Циганкова у своїх соцмережах, коментуючи відео.

Повідомлення та відео, якими поділилися дружина Віктора Циганкова разом зі своїм сином.

