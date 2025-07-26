Син Тотті зав'язав з футболом – він буде працювати в структурі батька
Крістіан Тотті повісив бутси на цвях у віці 20 років.
Далеко не завжди талант передається від батька до сина. Так сталося і з родиною Тотті: синові Франческо Крістіану так і не вдалося знайти себе у великому футболі. Як інформує La Repubblica, він вирішив припинити спроби досягти результату на цьому терені і завершив кар'єру. Тотті-молодший буде працевлаштований у агентську контору свого батька.
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Крістіан Тотті почав грати в молодіжних командах Роми, дійшовши до команди U-18. У 2023 році він перейшов у Фрозіноне, а в січні наступного року – у другу команду Райо Вальєкано.
Він завершував кар'єру в Авеццано та Ольбії.
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