Складається враження, що в київському Динамо можуть не переживати за пост номер один у найближчі кілька років.

Голкіпер Динамо U-15 В'ячеслав Суркіс, який є сином Григорія Суркіса, став одним із героїв поєдинку Еліт-Ліги ДЮФЛУ проти Карпат. Кияни обіграли суперника з рахунком 1:0 завдяки голу Кирила Пашка, але воротар "біло-синіх" теж зумів себе проявити.

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Суркіс здійснив кілька сейвів, найефектніший з яких був на 27-й хвилині. В'ячеслав взяв пенальті, зафіксувавши м'яч у правому нижньому куті. Буквально за кілька хвилин після цього динамівці забили переможний гол та продовжують лідирувати в чемпіонаті.

Зауважимо, В'ячеслав Суркіс вже не вперше відзначається відбитим пенальті. Зокрема, нещодавно він виграв серію 11-метрових, а ще раніше ставав найкращим воротарем міжнародного турніру.