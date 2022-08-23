Син Суркіса покинув Динамо і став гравцем Зорі
13:38 - Читать на русском
В'ячеслав Суркіс, син Григорія Суркіса, проведе сезон 2022/23 у складі луганської Зорі.
16-річний голкіпер опинився у заявці Зорі на новий сезон, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Луганський клуб не повідомляв про перехід В'ячеслава Суркіса. Юного воротаря заявили через заявку Б.
Нагадаємо, що В'ячеслав – син колишнього президента УАФ та віце-президента УЄФА Григорія Суркіса. Юний воротар виступав виключно за юнацькі команди Динамо.
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