"Чесно кажучи, я з дитинства захоплювався футболом: удома завжди були теми про футбол, футбольні канали, з батьком вдома грав.

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Ще бачив, як мій батько колись грав на воротах, і мені сподобалося. Але почав я в полі, здається, нападником, а потім, пам'ятаю, був момент, що настільки втомився бігати та попросив тренера стати на ворота. Після цього у поле я вже не повернувся", – зізнався В'ячеслав Суркіс в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, батьком футболіста є Григорій Суркіс – колишній очільник Федерації футболу України у 2000—2012 рр. та президент Динамо в 1998-2002 рр. У нинішньому сезоні 19-річний воротар зіграв 28 матчів за юнацьку команду киян та пропустив 12 голів.

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