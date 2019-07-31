Син Сульшера дебютував у професіональному футболі в матчі проти Манчестер Юнайтед

Товариський поєдинок проти Манчестер Юнайтед став знаковим для півзахисника Крістіансунна Ноа Сульшера.

Сульшер-молодший дебютував у професіональному футболі в матчі проти клубу, який очолює його батько Уле Гуннар Сульшер.

Манчестер Юнайтед мінімально переграв Крістіансунн у спарингу

19-річний хавбек вийшов на заміну на 85-й хвилині зустрічі, але не зумів врятувати Крістіансунн від поразки – поєдинок завершився мінімальному перемогою Манчестер Юнайтед.

"Звичайно, це особливий момент для нього. Він тренується з першою командою лише кілька тижнів, його тільки залучили до роботи з основою", – сказав Уле Гуннар Сульшер.

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