Син Сульшера дебютував у професіональному футболі в матчі проти Манчестер Юнайтед

Ліга чемпіонів — 14:30 136
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"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталось
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Шаблій шантажує лідерів Карпат та хоче запросити в клуб нового тренера, – ЗМІУкраїна — 14:09 619
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Карпати офіційно вийшли з єдиного телепулу – відомий транслятор матчів львів'янУкраїна — 13:16 2687
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Хачеріді перейде в ЦСКА Москва, – ЗМІРосія — 12:37 3713
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"Мене били палицями на очах у доньки через мою принциповість". Правила життя Антоніо КонтеОвертайм — 11:00 3227