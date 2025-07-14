18-річний Джессі Снейдер підписав свій перший в житті професійний контракт – з Утрехтом. Як інформує офіційний сайт клубу, угода розрахована до літа 2028 року. Вона також передбачає можливість продовження ще на рік.

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Джессі – атакувальний півзахисник, як і його батько – останні кілька років грав за команди академії Утрехта. "Це мрія, що стала реальністю. Відтоді, як я приєднався до академії Утрехта, я наполегливо працював, щоб досягти цього моменту. Підписання мого першого професійного контракту – це не тільки нагорода, але і початок нового етапу. Я хочу продовжувати розвиватися і, перш за все, зіграти якомога більше ігрового часу за "молодіжку" Утрехта в наступному сезоні", – зазначив Снейдер-молодший.