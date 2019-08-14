Син Сімеоне став гравцем Ібіци

Аргентинський нападник Джанлука Сімеоне продовжить кар'єру в Іспанії.

Син головного тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне підписав контракт з Ібіцою, повідомляє прес-служба клубу.

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Зазначається, що тренерський штаб розраховує, що 21-річний форвард зможе виступати за основну та резервну команди. До слова, Ібіца виступає в іспанській Сегунді Б.

Нагадаємо, Джанлука вже виступав в Європі. У 2018 року син Дієго Сімеоне перейшов у Фрозіноне, однак в італійській Серії А нападник так і не відзначився голами. Також аргентинець виступав за Рівер Плейт з 2018 по 2019 рік.

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