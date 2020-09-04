Джуліано Сімеоне пов'язав свою долю з мадридським Атлетіко, який очолює його батько – Дієго Сімеоне.

17-річний нападник підписав з "матрацниками" свій перший професіональний контракт, про що сам повідомив у Twitter.

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Сімеоне-молодший виховувався у структурі Атлетіко. Його батько очолює першу команду мадридців з 2011 року, вигравши з клубом чемпіонат та Кубок Іспанії, Лігу Європи. Наразі Джуліано Сімеоне продовжить виступи у складі U-19.

Додамо, що у Дієго Сімеоне є два старших сина, які також стали професіональними футболістами – Джованні грає за Кальярі, а Джанлука за Ібіцу.

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