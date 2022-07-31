"Джмелі" сподіваються закрити трансфер Джованні Сімеоне до кінця наступного тижня, повідомляє Marca.

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Замінити Холанда в Дортмунді повинен був Аллє, однак у 31-мільйонного новачка виявили пухлину яєчка. Борусії доводиться знову виходити на ринок, і кандидатура 27-річного Сімеоне здається цілком гідною. У минулому сезоні Чоліто із 17 голами посів четверту сходинку в перегонах бомбардирів Серії А. Його викуп обійшовся Вероні у 12 млн євро, проте аргентинця готові відразу перепродати з вигодою.

Борусія хоче швидко домовитися про перехід Сімеоне, оскільки претендентів на форварда вистачає. Ювентус, Наполі та Севілья також демонстрували інтерес до бомбардира Верони.

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