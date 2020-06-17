Син Сімеоне може стати жертвою обміну між Фіорентиною і російським грандом

Фіорентина не полишає надій підсилити атаку форвардом Зеніта Сердаром Азмуном.

Італійський клуб готовий пожертвувати власним нападником Джованні Сімеоне, повідомляє Areanapoli.

Фіорентина визначилась із новим тренером, – ЗМІ

Аргентинець поточний сезон проводить в оренді за Кальярі. Якщо сардинці влітку не викуплять 24-річного форварда, то Фіорентина поверне його назад і використає у власних цілях. "Фіалки" давно полюють на зірку Зеніта Сердара Азмуна, але пітерці не поспішають віддавати нападника. Можливо, обмін на Сімеоне-молодшого зможе змінити перебіг переговорів.

Додамо, що ціна гравця Фіорентини за Transfermarkt складає 13,5 млн євро. Азмун дорожчий за сина Дієго Сімеоне рівно на мільйон – 14,5.

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