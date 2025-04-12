Юнацький кубок Англії, 1/2 фіналу

Манчестер Сіті U-18 – Уотфорд U-18 – 1:0

Гол: Ворхерст, 3

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У півфіналі Юнацького кубка Англії Уотфорд на виїзді грав з Манчестер Сіті. "Містяни" забили вже на 3-й хвилині і втримали переможний рахунок до завершення гри. У складі гостей вийшов вінгер збірної України Крістіан Шевченко і провів на полі 73 хвилини.

Син президента УАФ мав декілька вбивчих моментів для взяття воріт і міг стати героєм своєї команди, однак не зумів їх реалізувати. Як наслідок, Уотфорд припинив боротьбу в турнірі – далі йде Ман Сіті, який у фіналі зіграє з однолітками з Астон Вілли.

Нагадаємо, у поточному сезоні Шевченко-молодший зіграв у 24 матчах у всіх турнірах (19 – у старті), в яких забив десять голів. У юнацькому Кубку Англії провів 3 гри, без результативних дій.