"Раніше я не дуже розвивав свою українську сторону, але як тільки почалася війна, я відчув, що це мій обов'язок. Тому що реальність така, що бути українцем зараз – це бути під загрозою. Тому українцям справді потрібно зібратися разом та показати, чому ми важливі як країна, чому ми важливі як народ.

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Більшу частину своєї історії Україна перебуває під впливом зовнішніх сил – Річ Посполита із заходу, московити зі сходу, потім османи із півдня. Усі воюють за цю землю, і це в певному сенсі майже повторюється, бо ми маємо оцю зовнішню силу, яка намагається претендувати на наші землі, поставити під загрозу нашу свободу, але ми не підемо без бою.

Я поки ще не можу розмовляти з батьком українською, можу використовувати кілька слів у розмові. Думаю, для нього це показує, що я беру ініціативу. Для мене важливо, що я українець. Я нарешті підкріплюю це діями. Слава Україні!" – сказав Джордан Шевченко в інтерв'ю Голосу Америки.

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