Минай влаштував чудовий захід, який допоможе дещо відволіктися від тяжких думок і зібрати гроші для ЗСУ.

Гравці та тренерський штаб клубу УПЛ зіграли товариський матч в Іршаві проти збірної місцевої ОТГ.

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Поєдинок завершився надрезультативною нічиєю 7:7. У складі Миная в першому таймі забивали Володимир Шаран (класним ударом зі штрафного), Євген Селезньов (з пенальті), у другому – дубль на рахунку Владислава Наумця. Ще по голу забили легендарний Максим Шацьких (пенальті), Данило Голуб та син Євгена Селезньова – Руслан.

Матч відвідали близько тисячі вболівальників, які допомогли зібрати 85 тисяч гривень – кошти передадуть на підтримку ЗСУ.

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