Кай Руні доводить, що отримав місце в академії Манчестер Юнайтед не лише завдяки зірковому батьку.

Старший син колишнього капітана та найкращого бомбардира в історії Манчестер Юнайтед вже феєрить на дитячому рівні.

Син Бекхема дебютував у професіональному футболі

Напередодні Кай Руні у складі команди U-12 грав проти однолітків з Ліверпуля. Юні манкуніанці поступилися з рахунком 4:5, але Руні-молодший записав у свій актив усі чотири голи своєї команди.

Додамо, що Вейн Руні віддав свого сина у академію Манчестер Юнайтед у грудні минулого року. Влітку одноклубником Кая став ще один син легенди МЮ – Кріштіану Роналду-молодший.

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