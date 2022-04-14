Кріштіану Роналду-молодший продовжує справу свого батька у складі дитячої команди Манчестер Юнайтед.

Син Роналду з футболкою Манчестер Юнайтед / фото з відкритих джерел

Роналду-молодший зіграв за Манчестер Юнайтед U-12 у поєдинку проти Жирони Сабат та допоміг розбити суперника.

Син Роналду на камеру визнав, що Манчестер Юнайтед – лайно

Один із голів забив син Кріштіану, замкнувши навіс зі штрафного. Після цього юний Роналду відсвяткував взяття воріт в стилі свого батька – стадіоном пролунало знамените "сіу".

Додамо, що поєдинок завершився перемогою Манчестер Юнайтед U-12 з рахунком 5:0, а син Роналду забив якраз останній гол у зустрічі.

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#ATENCIÓN | Así fue el gol de Cristiano Ronaldo Jr. en el MIC



¡El pequeño celebró el tanto como su padre!



@PabloPlanas13 pic.twitter.com/hGmQdX9f0p — Con Ñeque! (@DeportesPU) April 13, 2022