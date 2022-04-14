Син Роналду відзначився голом за Манчестер Юнайтед та відсвяткував у стилі батька
13:59 - Читать на русском
Кріштіану Роналду-молодший продовжує справу свого батька у складі дитячої команди Манчестер Юнайтед.
Роналду-молодший зіграв за Манчестер Юнайтед U-12 у поєдинку проти Жирони Сабат та допоміг розбити суперника.
Син Роналду на камеру визнав, що Манчестер Юнайтед – лайно
Один із голів забив син Кріштіану, замкнувши навіс зі штрафного. Після цього юний Роналду відсвяткував взяття воріт в стилі свого батька – стадіоном пролунало знамените "сіу".
Додамо, що поєдинок завершився перемогою Манчестер Юнайтед U-12 з рахунком 5:0, а син Роналду забив якраз останній гол у зустрічі.
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