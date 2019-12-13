Син Роналду катається на скейтборді з охоронцями – зізнання сусідки зіркового португальця

Елізабет Борель, донька екс-форварда Ювентуса Феліче Бореля, проживає в Турині біля будинку Кріштіану Роналду.

"Я часто бачу його за кермом Роллс-Ройса. У нього в гаражі багато красивих і дорогих машин. На подвір'ї у нього гарний басейн і маленький сад з безліччю дивовижних квітів.

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Періодично бачу Кріштіану-молодшого. Він катається по вулиці на скейтборді, завжди з охоронцями. Джорджина всюди ходить з нянею.

Не думаю, що Кріштіану-молодшому нудно одному. Він же ходить в школу і грає за юнацьку команду Ювентуса. Якщо йому захочеться компанії – у мене четверо онуків, можу їх познайомити. У інших сусідів теж багато дітей його віку. Не занудьгує", – цитує Борель Corriere della Sera.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перебрався з Мадрида в Турин влітку 2018-го.

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