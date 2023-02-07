Нащадок володаря "Золотого м'яча-2005" перебував на перегляді у Барселоні. Роналдінью підтвердив, що його син Жоау Мендеш де Ассіс Морейра гратиме за дочірню команду "синьо-гранатових".

Роналдінью не вважає Мессі найкращим гравцем в історії футболу – неочікувана "зрада" від екс-зірки Барселони

"Я ніколи не забуваю про Барселону. Куди б я не пішов, вона завжди зі мною. Це частина мого життя. Тепер сюди, в академію клубу, приїде мій син. З його приходом у Барселону я буду ще більше присутній у клубі. Більше, ніж раніше", – цитує Роналдінью RAC1.

Сину Роналдінью 17 років (18 виповниться 22 лютого), він виступає на позиції нападника і нещодавно припинив співпрацю з бразильським Крузейро. Жоау має іспанський паспорт, а його інтереси представляє брат знаменитого футболіста – Роберто де Ассіс.

Роналдінью – 40: він сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками, втративши все