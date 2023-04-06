Син Роналдінью спричинив справжній фурор у першому матчі за команду на Середземноморському кубку (MIC). Відповідне відео опублікував ресурс Relevo.

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Він почав матч на позиції правого вінгера і закінчив на позиції лівого. І хоч його дії не призвели до голу, фахівці на трибунах оцінили активність і техніку бразильця. Повідомляється, що на правому фланзі в нього виходило набагато краще, ніж на лівому.

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