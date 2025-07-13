Зіркою матчу став Робіньо-молодший, син іменитого екс-форварда Реала і Манчестер Сіті. 17-річний юнак дебютував у складі Сантоса під сьомим номером і на 74-й хвилині оформив гольову передачу.

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Ця зустріч також ознаменувалася довгоочікуваним поверненням Неймара на поле після травми. Форвард збірної Бразилії забив перший м'яч своєї команди з пенальті – цей гол став для нього першим за чотири місяці. Сантос переміг з рахунком 3:1.

Тим часом в Інтернеті нагадали, як Неймар, будучи хлопчиком, брав автографи у Робінью. Після матчу з Деспортіва Ферровіарія Ней опублікував у своєму Instagram допис, присвятивши його дебюту Робінью-молодшого за Сантос: "Твій батько подбав про мене, а я подбаю про тебе".

Estreia do Robinho Jr com assistência pic.twitter.com/52oDZJNMun — sfc.editx (@sfc_editx) July 11, 2025