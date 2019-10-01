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Син Рікардо Фаті виступив у статусі перекладача для свого батька у післяматчевому інтерв'ю – зворушливе відео

16:05 226 Читать на русском
Син Рікардо Фаті виступив у статусі перекладача для свого батька у післяматчевому інтерв'ю – зворушливе відео
Рікардо Фаті / Aksam

Син півзахисника Анкарагюджю Рікардо Фаті допоміг своєму батьку дати післяматчеве інтерв'ю.

Син півзахисника Анкарагюджю Рікардо Фаті виступив у статусі перекладача батька після матчу 6-го туру турецької Суперліги проти Генчлербірлігі (2:1), повідомляє beIN Sports.

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Хавбек був замінений на 88-й хвилині, а після гри дав інтерв'ю, під час якого слова батька на турецьку мову перекладав його син.

Зазначимо, 33-річний Фаті виступає в Анкарагюджю з 2018 року. У нинішньому сезоні півзахисник зіграв у 6 матчах чемпіонату Туреччини і заробив 2 жовті картки. Анкарагюджю після 6 турів набрав 8 очок і займає 11-е місце в турецькій Суперлізі.

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