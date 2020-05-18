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Син Реброва наробив шуму під час матчу Ференцвароша – дісталося гравцю збірної Угорщини

20:06 3516 Читать на русском
Син Реброва наробив шуму під час матчу Ференцвароша – дісталося гравцю збірної Угорщини
Сергій Ребров / фото: ФК Ференцварош

Ференцварош, який очолює українець Сергій Ребров, продовжує готуватися до відновлення сезону.

Маленький син наставника угорської команди став справжньою зіркою тренувального матчу команди свого батька. Щоправда Микита Ребров "запалював" не на полі, а на трибунах.

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Схоже, хлопчик особливо симпатизує голкіперу Денешу Дібушу. Ребров-молодший не давав спокою воротареві збірної Угорщини, повторював, що усіх навколо звуть Дібушем.

Додамо, що син Реброва не вперше привертає до себе увагу угорських ЗМІ. Нещодавно Ференцварош також опублікував відео, де хлопчик допомагає 45-річному наставнику "Фраді" під час тренування, подаючи м'ячі.

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Микита Ребров активно допомагає батькові на тренуваннях:

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Теги
Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош футбольні курйози Відеоновини Денеш Дібуш Денеш Дібуш
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