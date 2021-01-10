"Найкраща школа – школа життя! Кілька тижнів, проведених в Києві, були дуже насиченими для нас. Але ми і Кий отримав стільки цікавої, життєво важливої ​​інформації, що ніяка школа і поруч не стоїть.

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Кий спілкувався з дорослими і дітьми, почув українську мову, побачив Діда Мороза і Ко, ялинку, гірки, сніг, величезну кількість дитячих атракціонів, "рубився" у футбол, перепробував безліч нових страв (і сало теж), сходив у справжню лазню і стрибав у Дніпро (температура води 3 градуси), пізнав основи фінансів і ще багато всього, але найважливіше – ми провели час втрьох, що, звичайно ж, безцінно", – поділився Левченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, Євген свого часу викликався до лав національної збірної України та провів у складі "синьо-жовтих" 9 матчів. Левченко завершив кар'єру в 2012 році, після чого став телеекспертом.

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