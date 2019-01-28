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Син Морозюка щиро радів дебюту батька в Туреччині – малюк вже встиг стати фанатом Різеспора

06:30 987 Читать на русском
Син Морозюка щиро радів дебюту батька в Туреччині – малюк вже встиг стати фанатом Різеспора
Микола Морозюк / Футбол 24

Захисник Різеспора Микола Морозюк, контракт якого належить Динамо, дебютував за свій новий клуб з перемоги над Акхісаром (3:1).

Цей факт неабияк потішив дворічного сина Миколи Морозюка, який щиро радів дебюту батька у Різеспорі. Після поєдинку малюк скандував назву нової команди Миколи. Схоже, він вже встиг стати чи не найбільш відданим фанатом Різеспора.

Морозюк дебютував за Різеспор з перемоги над Акхісаром

Завдяки перемозі над Акхісаром Різеспор покинув зону вильоту турецької Суперліги.

Нагадаємо, 10 січня Динамо офіційно оголосило, що Морозюк продовжить кар'єру в Туреччині на правах піврічної оренди.

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