Син Морозюка щиро радів дебюту батька в Туреччині – малюк вже встиг стати фанатом Різеспора

Захисник Різеспора Микола Морозюк, контракт якого належить Динамо, дебютував за свій новий клуб з перемоги над Акхісаром (3:1).

Цей факт неабияк потішив дворічного сина Миколи Морозюка, який щиро радів дебюту батька у Різеспорі. Після поєдинку малюк скандував назву нової команди Миколи. Схоже, він вже встиг стати чи не найбільш відданим фанатом Різеспора.

Морозюк дебютував за Різеспор з перемоги над Акхісаром

Завдяки перемозі над Акхісаром Різеспор покинув зону вильоту турецької Суперліги.

Нагадаємо, 10 січня Динамо офіційно оголосило, що Морозюк продовжить кар'єру в Туреччині на правах піврічної оренди.