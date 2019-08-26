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Син Мессі сконфузився, радіючи промаху гравця Барселони – Суареса це "обурило"

21:59 335 Читать на русском
Син Мессі сконфузився, радіючи промаху гравця Барселони – Суареса це "обурило"
Суарес та Мессі з дітьми спостерігали за погромом Бетіса / Фото Reuters

У сім'ї зіркового форварда Барселони завелись "подвійні агенти".

42’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорді Альба
77’ Артуро Відаль
 
Набіль Фекір 15’
Лорен Морон 80’
15’ Набіль Фекір
42’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорді Альба
77’ Артуро Відаль
80’ Лорен Морон

Форварди Барси Ліонель Мессі та Луїс Суарес продовжують відновлюватись від травм, тому спостерігали за поєдинком 2-го туру Ла Ліги проти Бетіса (5:2) з трибун Камп Ноу.

Дебютний дубль Грізманна і феєрія голів у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:2

Компанію зіркам склали їхні сини. Під час однієї з небезпечних атак "блаугранас" син Мессі Матео переможно підняв руки після промаху одноклубника батька.

Цей жест помітив Суарес, який не змарнував нагоди покепкувати з малого, після чого всі дружно розсміялись.

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Відеоновини футбольні курйози Матео Мессі Барселона - Бетіс Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія
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