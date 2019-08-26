Син Мессі сконфузився, радіючи промаху гравця Барселони – Суареса це "обурило"

Суарес та Мессі з дітьми спостерігали за погромом Бетіса / Фото Reuters

У сім'ї зіркового форварда Барселони завелись "подвійні агенти".

Форварди Барси Ліонель Мессі та Луїс Суарес продовжують відновлюватись від травм, тому спостерігали за поєдинком 2-го туру Ла Ліги проти Бетіса (5:2) з трибун Камп Ноу.

Дебютний дубль Грізманна і феєрія голів у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:2

Компанію зіркам склали їхні сини. Під час однієї з небезпечних атак "блаугранас" син Мессі Матео переможно підняв руки після промаху одноклубника батька.

Цей жест помітив Суарес, який не змарнував нагоди покепкувати з малого, після чого всі дружно розсміялись.

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