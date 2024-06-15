"Власна гра змушує мене нервувати більше, ніж спостерження за грою батька. У мене не все гаразд з лівою ногою. Гадаю, що найкращим голом батька був удар головою проти МЮ у фіналі Ліги чемпіонів.

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Аргентина чи Іспанія? Хочу грати за збірну Аргентини. Не думаю, що іспанська команда зможе мене переконати. Улюблений гравець? Колись хочу зіграти в одній команді з Ламіном Ямалом", – зізнався Тьяго в маленькому інтерв'ю.

Нагадаємо, зараз найстаршому сину Лео Мессі 11 років, і він виступає за дитячу команду Інтера Маямі.

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