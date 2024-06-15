Син Мессі дав міні-інтерв'ю – ігрова різниця з батьком, Аргентина чи Іспанія і улюблений гравець в Барселоні
Тьяго, старший син Ліонеля Мессі, поділився деякими подробицями свого футбольного життя.
"Власна гра змушує мене нервувати більше, ніж спостерження за грою батька. У мене не все гаразд з лівою ногою. Гадаю, що найкращим голом батька був удар головою проти МЮ у фіналі Ліги чемпіонів.
Мессі поскаржився на нефутбольну проблему в ПСЖ: "Стукали у двері і просили, щоб діти замовкли"
Аргентина чи Іспанія? Хочу грати за збірну Аргентини. Не думаю, що іспанська команда зможе мене переконати. Улюблений гравець? Колись хочу зіграти в одній команді з Ламіном Ямалом", – зізнався Тьяго в маленькому інтерв'ю.
Нагадаємо, зараз найстаршому сину Лео Мессі 11 років, і він виступає за дитячу команду Інтера Маямі.
Мальдіні зовсім не унікальні, але конкурент Мілану – лише Реал: найтитулованіші сімейні династії у футболі