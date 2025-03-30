Нападник молодіжної команди Реала Енцо Алвеш Вієйра зробив важливий внесок у перемогу над Атлетіко (1:0).

Команда "вершкових" U-19 розібралася зі своїми однолітками з Атлетіко, вигравши з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий на 83-й хвилині, а його автором став Ліберто Наваскуес.

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Асистував партнеру Енцо Алвеш Війєра, син легенди клубу – Марсело. Юний нападник отримав пас від Наваскуеса, шикарним пасом п'ятою віддав йому зворотну передачу, а Ліберто поклав м'яч у сітку. Асист сина Марсело порівняли у соцмережах з легендарним пасом Гуті, який він віддав на Каріма Бензема в матчі з Депортіво у сезоні 2009/10.

Варто зауважити, що Енцо Алвеш полюбляє кривдити Атлетіко. В активі юної зірки 12 голів та два асисти у 10 матчах проти "матрацників", які він оформив, виступаючи за різні молодіжні команди Реала.

Енцо на трибунах підтримував батько, а також був присутній весь тренерський штаб першої команди "вершкових" на чолі з Анчелотті.

До слова, у чемпіонаті Іспанії U-19 Реал випереджає Атлетіко на три пункти після 26 турів.

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