Син Алекса Дель П'єро Тобіас відзначився у першому ж матчі за молодіжну команду Хетафе.

Тобіас Дель П'єро йде стопами свого батька. Нападник 2007 року народження забив у своєму дебютному матчі за молодіжну команду Хетафе. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Матч між Хетафе та Іллескасом завершився перемогою команди Дель П'єро з рахунком 8:4, сам Тобіас зробив рахунок 2:0.

Тобіас приєднався до молодіжної команди Хетафе у серпні, і з того часу старанно тренувався. Алекс Дель П'єро був присутнім на всіх тренуваннях свого сина.

Команда Дель П'єро посідає перше місце у своєму чемпіонаті.

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