Син легенди Волині взяв участь у погромі команди екс-гравця Динамо у Європі – ВІДЕО
Українець Олександр Пищур-молодший допоміг угорському Дьйору розгромити МТК.
Чемпіонат Угорщини 2025/26, 4-й тур
МТК Будапешт – Дьйор – 2:7
Голи: Молнар, 31, Юріна, 60 – Штефуль, 15, Крпіч, 29, Віталіш, 33, Бенбуалі, 45+2, 68, Гусар, 77, Пищур, 82
Вилучення: Вітальош, 65 (МТК)
Український нападник Дьйора Олександр Пищур допоміг угорській команді розгромити будапештський МТК. 20-річний син легендарного гравця Волині оформив останній гол своєї команди у зустрічі й зафіксував на табло рахунок 7:2.
Додамо, що в складі МТК в цій зустрічі грав колишній захисник київського Динамо Тамаш Кадар.
