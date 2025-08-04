Чемпіонат Угорщини 2025/26, 2-й тур

Дьйор – Уйпешт – 1:1

Голи: Піщур, 90+4 – Берідзе, 89

Вилучення: Лаку, 40 (Уйпешт)

У матчі угорського чемпіонату зустрілись Дьйор та Уйпешт. У складі господарів був і українець Олекасандр Піщур, який починав гру на заміні. Перший тайм голів не подарував, але Уйпешт залишився у меншості після прямої червоної для Лаку.

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Попри нерівні склади, саме Уйпешт вийшов вперед аж наприкінці матчу – Берідзе навісив з лівого флангу, воротар задалеко вийшов та примудрився не зловити м'яч у руки – 0:1 на 89-й хвилині. Дьйор понісся відігруватись та зробив це на 90+4 хвилині. Забив Олександр Піщур, який вийшов на заміну та ударом в дотик замкнув флангову передачу Владою.

Додамо, що для українця цей гол став першим у 4 матчах поточного сезону за Дьйор – всього він провів 44 хвилини на полі. Цікаво, що Піщур є сином легенди Волині Олександра Піщура.