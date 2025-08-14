Ельче офіційно оголосив про трансфер аргентинського півзахисника Федеріко Редондо з Інтер Маямі, де виступає Ліонель Мессі. Футболіст підписав контракт із клубом Ла Ліги до червня 2030 року. Сума угоди склала 2 мільйони євро.

Федеріко Редондо свою професійну кар’єру розпочав в Аргентінос Хуніорс, де дебютував у 2022 році та швидко зарекомендував себе як один із найперспективніших молодих гравців Південної Америки. У 2024 році перейшов до Інтер Маямі, з яким виступав у МЛС, здобув міжнародний досвід та взяв участь у першому розіграші Клубного чемпіонату світу-2025.

Редондо має досвід виступів за молодіжні збірні Аргентини, а також отримував виклики до національної команди.

Зазначимо, що новачок Ельче є сином легенди Реала Фернандо Редондо, який в складі Реала тричі вигравав Лігу чемпіонів та двічі – Ла Лігу.

