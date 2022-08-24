Харві Невілл підписав перший професіональний контракт і виступатиме під керівництвом свого батька в Інтері Маямі.

Правий захисник Харві Невілл переведений в першу команду Інтера Маямі, яку тренує Філ Невілл. Угода розрахована до старту сезону-2024 та містить опцією продовження ще на 2 роки. Про це повідомили на Instagram-сторінці клубу.

Син Бекхема забив дебютний гол у кар'єрі – відео ефектного штрафного в стилі батька

Це вже третій гравець Інтера, який цього літа пішов на підвищення. 20-річний Харві Невілл виступає на позиції правого захисника. Таке ж амплуа було в його дядька Гарі, який працює експертом на телебаченні. Філ Невілл за час кар'єри гравця теж неодноразово грав на цій позиції.

Наразі Інтер Маямі, яким володіє Девід Бекхем, посідає 6 місце у Східній конференції МЛС.

"Якщо з нами Кантона – то хто проти нас?": львівський паб листується з Королем Еріком і допомагає фронту