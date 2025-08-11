Дебютант української Прем'єр-ліги домовився про співпрацю з 20-річним фулбеком Олексієм Гусєвим, повідомляє офіційний сайт Динамо. Гравець виступатиме за Кудрівку на правах оренди, яка розрахована до кінця нинішнього сезону.

Кучер особисто телефонував Хачеріді з пропозицією приєднатися до Чорноморця – відома відповідь легенди Динамо

Варто відзначити, що Олексій є сином легендарного екс-футболіста Динамо Олега Гусєва, який нині є асистентом Олександра Шовковського у тренерському штабі киян. У кампанії 2024/25 Олексій Гусєв на правах оренди виступав за Зорю та Металіст 1925, проте в обох клубах закріпитися не зумів, зігравши загалом лише 8 матчів за сезон.

До слова, у двох стартових турах УПЛ Кудрівка набрала три очки. Новачки чемпіонату сенсаційно перемогли Олександрію (3:1) та поступилися Зорі (1:2).

Динамо розтрощило Рух перед виїздом у Лізі чемпіонів – кияни забили п'ять голів