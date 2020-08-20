Син Клісманна приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі

Каліфорнійський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 23-річного стража воріт. Жодні подробиці контракту не повідомляються.

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Останнім клубом Клінсманна був швецарський Санкт-Галлен, який він покинув на правах вільного агента. На ранньому етапі кар'єри воротар потрапив у систему Баварії, однак закріпитися в мюнхенському гранді не зміг. Після цього були спроби проявити себе у американських клубах і запрошення від Герти влітку 2017-го – знову невдача.

Додамо, що Джонатан є сином Юргена Клінсманна, легендарного чемпіона світу 1990 року у складі збірної Німеччини. Щоправда, Клінсманн-молодший ще з юнацьких років захищає кольори США.

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