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Син Кафу помер на футбольному полі

09:56 5815 Читать на русском
Син Кафу помер на футбольному полі
Даніло (праворуч) / Фото з відкритих джерел

Жахлива трагедія трапилась у сім'ї легенди Мілана Кафу.

29-річний Даніло, який є сином легендарного бразильского гравця Кафу, пішов з життя 4 вересня, повідомляє Marca.

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Причиною смерті став серцевий напад. Інцидет трапився у місті Баруері, хлопець святкував день народження своєї сестри. За інформацією ЗМІ, серце Даніло зупинилося під час гри у футбол.

Нагадаємо, 49-річний Кафу основну частину своєї кар'єри провів у Італії, де захищав кольори Роми та Мілана. Екс-захисник двічі ставав чемпіоном світу у складі збірної Бразилії.

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Світ Головне Кафу Бразилія
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