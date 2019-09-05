Син Кафу помер на футбольному полі

Жахлива трагедія трапилась у сім'ї легенди Мілана Кафу.

29-річний Даніло, який є сином легендарного бразильского гравця Кафу, пішов з життя 4 вересня, повідомляє Marca.

Кафу має космічні борги – легенда Мілана на межі банкрутства

Причиною смерті став серцевий напад. Інцидет трапився у місті Баруері, хлопець святкував день народження своєї сестри. За інформацією ЗМІ, серце Даніло зупинилося під час гри у футбол.

Нагадаємо, 49-річний Кафу основну частину своєї кар'єри провів у Італії, де захищав кольори Роми та Мілана. Екс-захисник двічі ставав чемпіоном світу у складі збірної Бразилії.