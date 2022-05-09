Підопічні Сергія Кузнєцова, які грали проти суперників, старших за віком на два роки, виграли всі три матчі – 5:0, 4:2, 8:1. Найкращим бомбардиром турніру став 17-річний захисник Олексій Гусєв – син Олега Гусєва. Інший динамівець – Кирило Пашко – визнаний найкращим гравцем змагань.

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"Як мені вдалося забити три м'ячі? Це відбувалося після стандартних положень. Центральні захисники мають підключатись – це загальновідоме правило. Мої забиті м'ячі – це заслуга партнерів по команді.

Звання найкращого бомбардира я отримав уперше, але не варто забувати, що також по три м'ячі забили Антон Царенко та Назар Волошин, щоправда, вони грають на більш атакувальних позиціях.

Суперники, загалом, були на голову нижчими за нашу команду, тому не обіграти їх було неприпустимо. Від турніру залишилися добрі, позитивні враження, приємні емоції", – цитує Олексія Гусєва офіційний сайт Динамо.

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