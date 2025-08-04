20-річний Олексій Гусєв може незабаром приєднатися до Кудрівки, інформує Sport Arena. Умови потенційного трансферу поки що не розголошуються.

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Син легенди київського клубу Олега Гусєва цього літа брав участь у тренувальному зборі з основною командою, але дебюту так і не дочекався. Минулий сезон Олексій провів у оренді, виступаючи за Зорю та Металіст 1925, де сумарно відіграв 8 матчів у всіх турнірах без результативних дій.

Кудрівка вдало стартувала в новому розіграші УПЛ, здобувши перемогу над Олександрією з рахунком 3:1 у першому турі.

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